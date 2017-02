2016 PGN Area Medan Jual Gas Rp 400 Miliar

Sales Area Head Medan Syaeful Hadi didampingi Corporate Relation Representatif Yusnaini memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (8/2) siang. (Berita Sore/Hj Laswie Wakid )

MEDAN (Berita): Selama tahun 2016 Perum Gas Negara (PGN) Area Medan berhasil menjual gas mencapai nilai Rp 400 miliar kepada 20.428 pelanggan terdiri dari 45 pelanggan industri, 19.888 rumah tangga, 495 komersial dan lain sebagainya. Hal itu diungkapkan Sales Area Head Medan Syaeful Hadi kepada wartawan di kantornya Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (8/2) siang.

Syaeful didampingi Corporate Relation Representatif Yusnaini mengatakan realisasi penjualan tahun 2016 sebesar 8,6 MMBTUD, meningkat 106 persen dari target penjualan 2016 sebesar 8,2 MMBTUD. Sedangkan nilainya meningkat 10 persen dibanding tahun 2015.

Namun target volume penjulan 2017 sebesar 9,59 MMBTUD. Dari sisi nilai diharapkan sebesar 8 persen dari tahun lalu. “Realisasi penjualan 2016 sebesar 8,6 MMBTUD meningkat 106 persen,” ujar Syaeful.

Di kesempatan itu Syaeful membenarkan, stok gas di Sumut sangat mencukupi. Namun harganya saat ini masih bertahan mahal di posisi 22,12 dolar AS per MMBTU untuk penjualan industri dan komersil, sedangkan pelanggan pelanggan rumah tangga Rp3.000 per meter kubik. “Karena harga gas industri masih mahal maka investor industri mengurangi stok pemakaian,” katanya.

Mahalnya harga gas di Sumut, kata Syaeful, karena tingginya biaya tranfortasi gas LNG dari Papua ke LNG Aceh untuk diolah menjadi gas kembali. Gas LNG dibawa dalam bentuk beku dan harus diradifikasi atau diolah menjadi gas cair sehingga membutuhkan biaya yang besar dan gilirannnya harga penjualan gas industri dan komersil mencapai 12,22 dolar AS per MMBTU.

Penggunaan gas LNG di Sumut cukup tinggi dibanding dengan gas yang diperoleh dari ladang gas (sumur gas) dimana tanpa biaya pengolahan dan harganya juga rendah. Namun produksi gas dari ladang gas sangat sedikit, belum mencukupi kebutuhan sehingga harus diambil dari gas LNG. Tingginya harga gas di Medan Sumut membuat pihak eksekutif dan legislatif DPR RI, DPRD Sumut dan DPD gencar meminta penurunan harga gas pada Pemerintah Pusat

Saat ini harga gas di Medan, Sumut sebesar 12,22 dolar AS per MMBTU. Dan pihak PGN berupaya melakukan penekanan harga tersebut, namun semua merupakan wewenang pemerintah pusat.

Disebutnya, pernah ada sejumlah pelanggan industri di Medan mengajukan pengurangan harga ke Menteri Perindustrian di Jakarta tahun lalu namun hingga ini belum ada realisasinya. Artinya tetap menggunakan harga/tarif lama. Sementara tarif untuk pelanggan RT sebesar Rp3.000 per M3 tidak ada masalah. Kebutuhan gas industri di Sumut rata-rata per hari 9 BBTU.

Diakuinya, akibat harga gas industri mahal berpengaruh pada usaha bisnis mereka. Jadi selain gas mereka menggunakan bahan bakar lainnya antara lainbatubara. Tahun 2017, Syaeful mengungkapkan, tahun 2017 terdapat 1.000 calon pelanggan Rumah Tangga, di antaranya 260 pelanggan sisa tahun lalu, 1 perusahaan industri dan 12 pelanggan komersil.

Menyinggung panjang perpipaan, disebutnya hingga saat ini 700 km dan berapa lagi yang akan dibangun masih dalam pembahasan. Ada pun pipa yang digunakan yakni ukuran 20 mm hingga 100 mm. Sedangkan pipa baja ukuran dari 2 inci hingga 16 inci. (wie)