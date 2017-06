Bantuan Bedah Rumah Warga Kota Tanjungbalai Mengecewakan

Balai (Berita) : Warga masyarakat kurang mampu Kota Tanjungbalai mengaku kecewa. 96 rumah warga tidak mampu mendapat bantuan dari dana APBD Kota Tanjungbalai TA 2016 terkesan dimanipulasi oknum terkait.

Bantuan dana diperuntukan setiap rumah penerima bantuan sebesar Rp 13. 000. 000,-untuk pembelian bahan bangunan berupa Seng, Papan, Broti terkesan tidak tepat sasaran.

Hasil survey dan laporan warga penerima bantuan bahan bangun mengatakan, bantuan alat bangunan berupa Seng dan Papan serta broti diberikan diduga tidak yang sebenarnya, seharusnya bantuan alat bangunan rumah tersebut disesuakan dengan dana yang ada, ternyata masih ada warga menerima alat bangunan tersebut 5 keping seng, papan dan broti yang tidak cukup sehingga bangunan rumah tersebut tidak sepenuhnya.

Hal ini terungkap dari anggota komisi C DPRD Hj. Nessy Aryani Sirait, SH saat ditanyai wartawan diruang kerjanya. Kamis (2/2). Nessy mengatakan hal ini terungkap dalam pertemuan Komisi C DPRD bersama Kadis PU Kota Tanjungbalai Mulkan, ST. MT. Rapat dengar pendapat terkait bantuan rumah tersebut dipimpin H. Ridwan Ritonga, A. md diruang rapat komisi C DPRD. Rabu (1/2).

Nessy mengaku kecewa terhadap pengelola bantuan benah warga kurang mampu, seharusnya alat bangunan rumah warga kurang mampu itu disesuakan dengan dananya, tetapi dari pengakuan warga penerima bantuan tersebut diperkirakan jumlah bahan bangunan diberikan lebih kurang sekitar sebesar Rp 3. 000. 000,-per rumah dan lain lagi papan/broti digunakan terkesan tidak berkualitas dan seng diberikan untuk atap rumah seng 5 kk dan bahkan ada atap nipah.

Menanggapi apa yang disampaikan Ketua dan anggota komisi C DPRD. Kadis PU Mulkan mengatakan biasanya terjadi hal itu ini diakibatkan banyaknya arahan sehingga dugaan kekurang atau tidak tepatnya alat bantuan bangunan rumah warga.

Menanggapi disampaikan Mulkan. Nessy mengatakan itu merupakan tanggungjawab Kadis PU. Belum lagi bantuan dana DAK dari Pusat sebesar Rp 5, 2 M untuk 350 rumah warga kurang mampu yang dilaksanakan bersamaan diminta tidak muncul masalah.

Lanjut Nessy, tahun 2017 bantuan bedah rumah warga kurang kota Tanjungbalai mendapat bantuan 455 KK bantuan dana Pusat sebesar Rp 7 M. Namun kita meminta pengelolaannya tidak lagi seperti yang lalu. Ini harus tepat sasaran. Jika bantuan tahun 2017 ini ketahuan tidak tepat sasaran maka bantuan dana Pusat ini tidak lagi dapat, tahun ini tidak ada lagi arahan-arahan, harus tepat sasaran, Tegasnya.-(SYN).