Prabowo : Anies-Sandi Menang Satu Putaran

Jakarta ( Berita ) : Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto optimistis pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno bisa memenangi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 dalam satu putaran.

“Survei internal kita, Insya Allah Anies-Sandi satu putaran. Tapi tidak boleh takabur,” kata Prabowo dalam acara Rabu Bersama di Prisma Sports Club, Kedoya, Jakarta Barat, Rabu [1/2]. Prabowo mengatakan dia yakin Anies-Sandi adalah pasangan yang paling tepat untuk memimpin DKI Jakarta karena memiliki kapabilitas dan pengalaman di bidangnya masing-masing.

“Saya yakin mereka andal, karena memang mereka orang-orang yang andal.’In my opinion, they are the best son of Indonesia'(pendapat saya adalah mereka merupakan putra-putra terbaik Indonesia),” tuturnya.

Ditanya tentang optimisme kemenangan satu putaran, Anies tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengucapkan “aamiin” saat ditanya mengenai hal itu. Berbeda dengan Anies, Sandi relatif lebih banyak berpendapat tentang optimisme itu.

Menurut Sandi, dia bersama Anies tetap harus kerja keras untuk memenangi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. “Saya dan Mas Anies tetap harus kerja keras. Waktu tinggal dua minggu lagi, tetapi ini merupakan momentum yang baik,” katanya. (ant )

