Indonesia Usulkan Empat Langkah OKI Untuk Rakhine

Jakarta ( Berita ) : Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengusulkan empat langkah kepada negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk berkontribusi terhadap perbaikan situasi kemanusiaan dan keamanan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Jumat [20/1] menyebutkan usul tersebut disampaikan Retno dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa (KTM LB) OKI di Kuala Lumpur, Malaysia pada 19 Januari 2017, yang membahas masalah komunitas minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.

Selain menyampaikan keprihatinan terhadap situasi di Rakhine State, menurut Menlu Retno, langkah pertama yang dapat dilakukan negara-negara OKI adalah menawarkan bantuan guna mencegah situasi di Rakhine State menjadi semakin buruk.

Langkah kedua, negara anggota OKI diharapkan dapat merangkul Pemerintah Myanmar secara konstruktif. Kemudian untuk langkah ketiga, Pemerintah Indonesia mengusulkan agar negara anggota OKI dapat bekerja sama dengan organisasi kawasan, seperti ASEAN, dalam menangani berbagai aspek terkait isu Rakhine State.

Terkait langkah kerja sama OKI dengan ASEAN, Menlu Retno telah menyampaikan hasil dari Pertemuan Retreat Menlu ASEAN di Yangoon pada 19 Desember 2016.

Untuk langkah keempat, Pemerintah Indonesia meminta agar negara anggota OKI dapat menjadi mitra pembangunan ekonomi Myanmar, termasuk kemungkinan kerja sama dengan Islamic Development Bank.

Dalam pernyataannya Menlu RI kembali mengulang kesediaan Indonesia berperan sebagai jembatan bagi upaya untuk mencari solusi yang berkelanjutan, termasuk untuk membantu komunitas Muslim di Rakhine State. “Hanya dengan mengambil langkah konstruktif dan inklusif, OKI dapat berkontribusi dalam membuat situasi di Rakhine State lebih baik,” ujar Retno.

Pertemuan luar biasa Para Menteri Luar Negeri OKI itu menyepakati dua dokumen hasil. Dokumen pertama adalah resolusi mengenai situasi kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, yang antara lain meminta negara anggota OKI untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan meminta pemerintah Myanmar untuk membuka akses bagi pemberian bantuan kemanusiaan.

Dokumen kedua adalah “Final Communique”, yang antara lain meminta Perwakilan OKI di New York, Jenewa dan Brussels secara periodik melakukan kajian ulang terhadap perkembangan di Myanmar.

Pertemuan itu juga telah mengesahkan “Kuala Lumpur Declaration on Palestine and the City of Al Quds Al Sharif” (Deklarasi Kuala Lumpur tentang Palestina dan Kota Suci Yerusalem).

Selain itu, seluruh anggota OKI juga memberikan dukungan terhadap “Middle East Peace Conference” (Konferensi Perdamaian Timur Tengah) yang dilaksanakan pada 15 Januari 2017 di Paris dalam rangka memobilisasi dukungan terhadap “two-state solution” (solusi dua negara) terhadap konflik Palestina-Israel. (ant )