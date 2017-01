Indonesia Pemain Utama Energi Terbarukan ACD

Jakarta ( Berita ) : Indonesia menjadi salah satu negara pemain utama pengembangan energi terbarukan pada pertemuan Dialog Kerjasama Asia (Asia Cooperation Dialog/ACD) ke-15, seperti disampaikan dalam keterangan pers dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Rabu [18/1].

“Indonesia menjadikan isu energi sebagai fokus utama dalam kerja sama ACD. Indonesia juga merupakan salah satu negara inisiator ‘Energy Action Plan’ dan sekaligus ‘Co-Prime Mover of Interrelation of Food, Water, and Energy Security’ dalam ACD,” kata Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno saat Pertemuan Tingkat Menteri Asia Cooperation Dialogue (PTM ACD) ke-15 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab pada Selasa (17/1).

PTM ACD ke-15 tersebut mengambil tema “Abu Dhabi, The Capital of Sustainable Energy” dan dihadiri oleh 34 negara anggota ACD.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya negara-negara anggota ACD untuk konsisten melaksanakan program kerja yang tercantum dalam Rencana Aksi Energi (Energy Plan of Action) 2017-2019.

Menlu Retno menegaskan pentingnya pemanfaatan energi yang ramah lingkungan serta menciptakan ketahanan energi yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Asia.

Dalam merespon isu ketahanan energi, Menlu Retno secara khusus menegaskan perlunya koordinasi yang baik dalam hal manajemen energi di tingkat regional. Menlu RI juga menyampaikan pentingnya pendekatan yang dirancang dan diintegrasikan dengan baik dalam menangani isu ketahanan energi.

“Manajemen jangan dilakukan secara ‘partial’ dan hanya memikirkan ekploitasi sehingga melupakan aspek keberlanjutan,” ujar Menlu Retno.

Terkait dengan Rencana Aksi Energi 2017-2019, Menlu Retno menyampaikan rencana Indonesia untuk menyelenggarakan Lokakarya Praktik Terbaik Pembangkit Listrik Tenaga Air untuk Area Pedesaan pada 2017.

Lokakarya itu merupakan bentuk komitmen Indonesia selaku “Co Prime Mover pilar Interrelation of Food, Water and Energy Security” dalam mewujudkan Visi ACD untuk Kerja Sama Asia 2030.

Lokakarya itu juga merupakan kelanjutan dari peran aktif Indonesia dalam kerangka kerja sama ACD, setelah sebelumnya melaksanakan Lokakarya tentang Promosi dan Standarisasi Biofuel pada Oktober 2014.

PTM ACD ke-15, yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Persatuan Emirat Arab Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, menyepakati dokumen Deklarasi Abu Dhabi, Rencana Aksi Energi ACD 2017-2019 dan “Concept Paper on Energy Water and Food Nexus” untuk memberikan semangat pembaruan bagi ACD melalui fokus kerja sama pada sektor energi. (ant )