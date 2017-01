Dunia Butuh China Dan AS

Beijing ( Berita ) : Dunia membutuhkan China dan Amerika Serikat (AS) memiliki hubungan yang stabil dan kooperatif, kata Presiden China Xi Jinping kepada Wakil Presiden AS Joe Biden, beberapa hari sebelum ketidaktentuan kebijakan baru Presiden terpilih Donald Trump.

Bertemu di sela-sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Xi mengatakan kepada Biden bahwa ia “secara positif mengaprrsiasi” usahanya untuk meningkatkan persahabatan dan saling pengertian antara kedua negara, Kementerian Luar Negeri China mengatakan pada Selasa [17/1] malam.

“Dalam 38 tahun sejak terjalinnya hubungan diplomatik, hubungan kedua negara telah lapuk karena angin dan hujan, tetapi secara umum terus maju,” menurut pernyataan Xi yang diparafrasekan.

Di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, telah terjadi pembangunan hubungan yang “benar”, dan pencapaian hasil yang penting dan positif, dengan perdagangan dan pertukaran orang per orang mencapai tingkat tertinggi yang baru, Xi menambahkan.

“Kepentingan dasar rakyat kedua negara dan dunia membutuhkan China dan Amerika Serikat untuk bekerja keras, guna membentuk hubungan jangka panjang, hubungan kerja sama yang stabil,” kata Xi.

Pernyataan itu mengutip Biden yang mengatakan bahwa Amerika Serikat berharap kedua negara dapat terus memperdalam rasa saling percaya dan memperluas kerja sama.

Pernyataan itu tidak menyebut Trump, meskipun diplomat tinggi China, pejabat negara Yang Jiechi, yang bulan lalu bertemu penasehat senior Trump, juga menghadiri pertemuan Xi-Biden, menurut kementerian luar negeri.

Trump, yang mulai berkantor pada Jumat, telah mengusik Beijing dengan ancaman untuk menerapkan tarif pada impor China dan dengan mempertanyakan komitmen Amerika Serikat untuk kebijakan “satu China”, di mana Washington mengakui posisi China bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayahnya.

Terkait hal itu pemerintah China mengimbau Amerika Serikat tidak mengizinkan perutusan Taiwan hadir pada pelantikan presiden terpilih Donald Trump pada 20 Januari.

Trump pada bulan lalu menerima telepon berisi ucapan selamat dari Presiden Taiwan Tsai Ingwen dan dia juga mengatakan sistem “Satu China” masih bisa dirundingkan.

Perutusan Taiwan dipimpin mantan perdana menteri dan mantan ketua partai berkuasa Yu Shyikun serta Penasehat Keamanan Nasional Taiwan dan beberapa anggota parlemen akan menghadiri pelantikan pada Jumat itu, kata Kementerian Luar Negeri Taiwan beberapa waktu lalu.

Lumrah bagi Taiwan mengirim perutusan pada pelantikan Presiden AS atas undangan anggota parlemen AS. Juru bicara kantor Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mengatakan tidak ada jadwal pertemuan dengan pemerintahan baru Trump pada saat perutusan itu berada di AS untuk menghadiri acara tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan bahwa China menentang Taiwan menggunakan alasan apapun untuk mengirim delegasinya ke AS ” untuk terlibat dalam kegiatan campur tangan atau merusak hubungan antara China dan AS.

“Kami kembali mengimbau pihak yang berwenang di AS tidak menerima pejabat Taiwan yang mengirim delegasinya untuk menghadiri pelantikan presiden dan tidak menjalin hubungan resmi dengan Taiwan,” kata Hua kepada wartawan saat jumpa pers.(ant/rtr)