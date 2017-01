Bulog Divre Sumut Gelar Pasar Murah

MEDAN (Berita): Bulog Divre Sumatera Utara setiap hari kerja menggelar pasar murah untuk komoditi beras, gula pasir dan minyak goreng di halaman kantor Jalan Gatot Subroto Medan.

“Harga yang kami tawarkan lebih murah dari harga pasar dan pasar murah sudah berlangsung sejak Nopember 2016 hingga ke depan,” ujar Kepala Bidang Komersil Pengembangan Bisnis Bulog Divre Sumut Erlinawati Rambe kepada wartawan Selasa (17/1).

Ia mengatakan, stok yang dijual selalu tersedia dan harga terjangkau. Misalnya stok gula saat ini sebanyak 20.000 ton produk PTPN XI dengan harga jual Rp 12.500 per kg, beras dalam bentuk kemasan ukuran 5 kg dan 10 kg masing-masing harganya Rp54.000 dan Rp102.000 per kg sedangkan di pasaran harga 10 kg mencapai Rp115.000. Minyak goreng kemasan Rp12.000 per liter.

Rata-rata terjual 100 kg untuk gula pasir, puluhan karung beras dan puluhan bungkus minyak goreng per hari. Menurutnya, stok yang dijual ini setiap saat ada,jadi tidak sempat kosong sudah terisi di Kantor Bulogsu. “Stok beras yang disiapkan di pasar murah ini merupakan produksi pengadaan dalam negeri, gula pasir dari PTPN XI,” ungkapnya.

Khusus gula pasir jika stok sudah mulai berkurang didatangkan dari pabrik Bulog GMM di Jawa Tengah. Sementara itu Humas Bulog Divre Sumut Rudi Adlyn Damanik menyebutkan saat ini stok gula 14.000 ton dan beras 58.000 ton. (wie)