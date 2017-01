Survei Harga Produsen Sumut Didominasi GKP 65,41 Persen

MEDAN (Berita): Selama Desember 2016 survei harga produsen gabah dilakukan di 13 kabupaten di Sumatera Utara terhadap 133 observasi, berdasarkan komposisinya jumlah observasi harga gabah masih didominasi Gabah Kering Panen (GKP) sebanyak 87 observasi (65,41 persen), diikuti GKG (Gabah Kering Giling) sebanyak 32 observasi (24,06 persen) dan Gabah Kualitas Rendah(GKR) sebanyak 14 observasi (10,53 persen ).Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Distribusi dan Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Bismark Pardamean Sitinjak kepada wartawan, Senin (16/1).

Dikatakan, di tingkat petani Desember, harga tertinggi senilai Rp 6.173 per Kg berasal dari gabah kuialitas GKP varietas Permaisuri di Kabupaten Toba Samosir,Sedangkan harga terendah senilai Rp 4.200 per Kg berasal dari gabah kualitas GKP varietas Cipayung,Mikongga dan Ciherang di Kabupaten Simalungun.

Di tingkat penggilingan, harga tertinggi Rp 6.273. per Kg dari gabah kualitas GKP varietas Permainsuri di Kabupaten Toba Samosir. Sedangkan harga terendah senilai Rp 4.250 per kg berasal dari gabah kualitas GKP varietas Cipayung, Mikongga dan Ciherang di Kabupaten Simalungun.

Dia juga menjelaskan, rata-rata harga gabah kualitas GKG di tingkat petani Rp 5.375 per kg dan di tingkat penggilingan Rp 5.424 per kg. Sedangkan rata-rata harga gabah kualitas GKP di tingkat petani Rp4.751 per kg dan di tingkat penggilingan Rp4.798 per kg. Rata-rata harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp4.486 per kg dan Rp4.525 per kg di tingkat penggilingan.

Komponen mutu gabah Desember 2016 dengan rata-rata kadar air (KA) dan Kadahr Hampa/Kotoran (KH) gabah kualitas GKG masing-masing tercatat 12,94 persen dan 2,29 persen, rata-rata KA dan KH gabah kualitas GKP masing-masing tercatat 19,64 persen dan 4,09 persen, rata-rata KA dan KH gabah kualitas rendah masing-masing tercatat 28,67 persen dan 6,30 persen

Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani(NTP) Propinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 101,56 atau mengalami kenaikan 0,73 persen dibandingkan dengan NTP Nopember 2016 sebesar 100,38. “Kenaikan NTP Desember 2016 disebabkan naiknya NTP pada subsektor, ujar Sitinjak.

Ia merinci kenaikan NTP tersebut masing-masing NTP pada Subsektor Tanaman Pangan(padi dan palawija) sebesar sebesar 0,17 persen, NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat turun 2,03 persen, NTP Subsektor Peternakan turun 0,10 persen dan NTP Subsektor Perikanan sebesar 0,67 persen. Sedangkan NTP yang turun yakni NTP Subsektor hortikultura sebesar 0,42 persen

Mengenai NTP tersebut, katanya diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli di pedesaan.

Disebutnya,NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. “Semakin tinggi NTP,secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani,begitu pula sebaliknya,” ungkapnya.

Sitinjak mengatakan, terjadinya kenaikan NTP Desember 2016 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Di satu sisi ia memaparkan, perubahan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRTI) mencerminkan angka inflasi/deflasi perdesaan.

Pada Desember 2016,terjadi inflasi pedesaan di Sumut sebesar 0,17 persen.Hal ini disebabkan kenaikan indeks pada 6 kelompok konsumsi rumah tangga yakni indeks kelompok makanan jadi,minuman rokok dan tembakau 0,47 persen, indeks kelompok perumahan 0,24 persen, indeks kelompok sandang 0,73 persen, indeks kelompok kesehatan 0,45 persen, indeks kelompok pendidik, rekreasi dan olahraga 0,16 persen dan indeks kelompok transportasi dan komunikasi 0,31 persen. Sedangkan indeks kelompok bahan makanan mengalami penurunan sebesar 0,11 persen. “Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian(NTUP) Sumut Desember 2016 sebesar 110,01 persen atau naik 0,69 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dari 10 propinsi di Pulau Sumatera, perubahan NTP Desember 2016 terhadap NTP Nopember 2016, terdapat 9 propinsi mengalami kenaikan dan 1 propinsi mengalami penurunan.Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Propinsi Riau yakni 1,60 persen. Sementara penurunan NTP terbesar terjadi di Propinsi Aceh sebesar 0,14 persen.

Dari 33 propinsi yang dihitung NTP nya, perubahan NTP Desember 2016, terhadap NTP Nopember 2016, terdapat 18 propinsi mengalami kenaikan dan 15 propinsi mengalami penurunan. Kenaikan NTP tertinggi terjadi di Propinsi Riau yakni sebesar 1,60 persen. Sementara penurunan NTP terbesar terjadi di Propinsi Maluku Utara sebesar 1,08 persen. (wie)