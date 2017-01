Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumut Surplus

MEDAN (Berita): Neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara bulan Nopember 2016 mengalami surplus sebesar 391,68 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau naik sebesar 11,83 persen dibandingkan bulan sebelumnya mencapai 350,26 juta dolar AS.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Bismark S Pardamean Sitinjak kepada wartawan di kantornya Jalan Asrama Helvetia Medan, Jumat (6/1)

Ia menyebutkan, apabila neraca perdagangan luar negeri Sumut Nopember 2016 dibandingkan dengan bulan sama tahun sebelumnya, makanya angkanya mengalami kenaikan sebesar 64,12 persen yakni dari 238,65 juta dolar AS pada Nopember 2015 menjadi 391,68 juta dolar AS di bulan Nopember 2016.

Surplus neraca perdagangan luar negeri Sumut dengan negara mitra utama selama periode Januari- Nopember 2016 berturut-turut senilai 564,94 juta dolar AS dengan India, senilai 530,21 juta dolar AS dengan Amerika Serikat, senilai 306,24 juta dolar AS dengan Jepang 260,33. Kemudian dengan Rusia dan senilai 258,51 juta dolar .

Sedangkan defisit perdagangan luar negeri Sumut terjadi dengan Singapura sebesar 348,91 juta dolar AS, Australia sebesar 178,72 juta dolar AS, Argentina 177,58 juta dolar AS, Malaysia sebesar 130,30 juta dolar AS dan dengan Israel sebesar 58,38 juta dolar AS. (wie)