Impor 2016 Capai USD 135,65 Miliar

Jakarta ( Berita ) : Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan nilai kumulatif impor Indonesia dari Januari hingga Desember 2016 mencapai 135,65 miliar dolar As atau turun 4,94 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2015.

Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Senin [16/1], memaparkan kumulatif nilai impor terdiri dari impor migas 18,72 miliar (turun 23,92 persen) dan nonmigas 116,93 miliar dolar As (turun 0,98 persen).

Penurunan impor migas disebabkan oleh turunnya semua komponen migas, yaitu minyak mentah 1,332 miliar dolar As (16,53), hasil minyak 4,211 miliar dolar As (28,97 persen) dan gas 344 juta dolar As (17,09 persen).

Impor migas Desember 2016 mencapai 1,68 miliar dolar As atau turun 2,13 persen jika dibandingkan November 2016. Impor nonmigas Desember 2016 mencapai 11,08 miliar dolar As atau naik 1,35 persen jika dibandingkan November 2016.

Sedangkan impor golongan bahan baku dan barang modal selama Januari sampai Desember 2016 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya masing-masing sebesar 5,73 persen dan 9,64 persen. Sebaliknya impor golongan barang konsumsi meningkat 13,54 persen.

Peningkatan impor nonmigas terbesar pada Desember 2016 adalah golongan perhiasan atau permata 101 juta dolar As (48,96 persen), sedangkan penurunan terbesar adalah golongan mesin dan peralatan listrik 112 juta dolar As (7,07 persen).

Kemudian tiga negara barang impor nonmigas terbesar pada Januari hingga Desember 2016 adalah Tiongkok dengan nilai 30,69 miliar dolar As (26,24 persen), Jepang 12,97 miliar dolar As (11,09 persen), dan Thailand 8,60 miliar dolar As (7,36 persen). Impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 21,46 persen, sementara dari Uni Eropa 9,11 persen.

Selama tiga belas bulan terakhir nilai impor migas tertinggi tercatat pada Desember 2015 dengan nilai mencapai 1,789 miliar dolar As dan terendah terjadi di Februari 2016 yaitu 1,22 miliar dolar As. Sementara nilai impor nonmigas tertinggi tercatat di Desember 2016 yaitu 11,092 miliar dolar As dan terendah di Juli 2016 dengan nilai 7,510 miliar dolar AS. (ant )