MoU Mebidangla, Garuda Indonesia – Bank Syariah Mandiri dan IUWASH Plus

*Gubsu Minta Hindari Ego Sektoral

MEDAN ( Berita ) : Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemko Medan, Binjai, Deliserdang dan Langkat (Mebidangla), PT Garuda Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri dan IUWASH Plus di aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan, Kamis (12/1).

Penandatangan kesepakatan bersama ini langsung dipimpin Gubsu HT Erry Nuradi, Wali Kota Medan Dzumi Eldin, Walikota Binjai HM Idaham, Wakil Bupati Langkat Sulistianto dan Sekda Deliserdang Asrin Naim.

Sedangkan dari pihak Garuda Indonesia diwakili Syamsuddin Jusuf Souib sebagai Vice President PT Garuda Indonesia Region Sumatera, Dian Faqihdien Suzabar Pawning Group Head PT Bank Syariah Mandiri, Mrs Heather D Agnes From Enviromental Office USAID Indonesia, dan Mr Foort Bustraan From USAID-IUWASH Plus. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Konjen Amerika Serikat Juha P Salin dan Kepala SKPD Provsu.

Gubsu Erry dalam kesempatan itu mengatakan kawasan Mebidangla memiliki populasi penduduknya besar yakni mencapai 40 persen dari total penduduk di Sumut. Tentunya, dengan jumlah penduduk tersebut dibutuhkan sinerji antara masing-masing daerah.

“Tentunya kepala daerah, Bupati dan Wali Kota harus bersinerji. Jangan sampai misalnya kalau ada masalah-masalah yang berhubungan air bersih kemudian akan timbul ego sektoral. Itukan tidak boleh karena ini kan masyarakat Sumut juga.

Apalagi yang berhubungan dengan pelayanan kemanusian seperti kesehatan atau yang berhubungan dengan transportasi dan lain-lain. Kita harus sinerji,” sebut Erry.

Lebih lanjut, Erry mengatakan, penandatanganan MoU ini merupakan tindaklanjut dari program Mebidangla yang sejak lama diatur pemerintah pusat dan telah memiliki Kepres. Begitupun dalam perjalanannya.

Tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dipersiapkan oleh masing-masing daerah diantaranya yang berkaitan dengan persampahan, perumahan, penyediaan air bersih dan bidang-bidang lainya.

Sebelumnya Ketua Panitia sekaligus Asisten Administrasi Pemerintahan Sekdaprovsu Jumsadi Damanik mengatakan ada empat kesepakatan yang ditandatangani yakni MoU tentang jejaringan sistem rujukan dan kegawatandarutan ibu dan bayi lahir, dengan substansi jejaring sistem rujukan dan kegawatandaruratan ibu dan bayi baru lahir antara Pemprovsu dengan Mebidangla.

MoU antara Provinsi Sumut dengan PT Garuda Indonesia tentang penyediaan jasa layanan penerbangan bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprovsu dengan substansi yakni pemberian discount, pelayanan chek in dan kemudahan pelayanan bagi ASN Pemprovsu dan keluarga.

Kesepakatan MoU antara Bank Syariah Mandiri dan Pemprovsu berupa penggunaan jasa produk haji, umroh serta gadai cicilan emas berdasarkan prinsip syariah. Serta Kesepakatan MoU antara IUWASH dengan Pemprovsu dengan substansi meningkatkan akses air minum dan meningkatkan akses sanitasi untuk mencapai target universal akses.(suef )