Ekspor Dan Impor Sumut Naik

MEDAN (Berita): Nilai ekspor Sumatera Utara melalui pelabuhan muat di wilayah propinsi ini Nopember 2016 mengalami penurunan dibanding Oktober 2016 yakni dari 754,90 juta dolar AS menjadi 723,68 juta dolar AS atau turun 4,14 persen

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut melalui Kabid Statistik dan Distribusi Bismark S Pardamean Sitinjak mengatakan hal itu kepada wartawan di kantornya Jalan Asrama Helvetia Medan Kamis (12/1). “Jika dibandingkan dengan Nopember 2015, maka ekspor Sumut mengalami kenaikan 19,10 persen,” kata Sitinjak.

Dalam temu pers setiap awal bulan itu, Sitinjak mengatakan, penurunan nilai ekspor terbesar pada Nopember 2016 berasal dari golongan berbagai produk kimia sebesar 10,50 juta dolar AS (-13,88 persen), sedangkan peningkatan nilai ekspor terbesar terjadi pada golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 30,49 juta dolar AS (10,03 persen).

Ia menyebutkan, sepanjang Nopember 2016 ekspor terbesar yakni Tiongkok yakni 78,94 juta dolar AS diikuti India 77,61 juta dolar AS dan Amerika Serikat 76,88 juta dolar AS dengan kontribusi ketiga negara ini mencapai 32,26 persen. Sedangkan kelompok negara tujuan ekspor Nopember 2016 kawasan ASEAN mengalami penurunan terbesar dengan nilai 39,74 juta dolar AS (-30,00 persen).

Selama Nopember 2016, ini tambah Sitinjak, ada 6 negara tujuan utama mengalami penurunan nilai ekspor, terbesar yakni ke negara Amerika serikat 19,09 juta dolar AS (-19,89 persen) diikuti India 9,47 juta dolar AS (-10,87 persen), Tiongkok 5,15 juta dolar AS (-6,13 persen), Belanda 3,81 juta dolar AS (-14,90 persen), Kamboja 2,32 juta dolar AS (-9,53 persen) dan Myanmar 1,30 juta dolar AS (-6.69 ).

Sedangkan negara tujuan utama mengalami kenaikan nilai ekspor yakni Pakistan 11,87 juta dolar AS (69,73 persen), Jepang 5,60 juta dolar AS (17,72 persen), Rusia 3,29 juta dolar AS (17,27 persen), dan Malaysia 3,14 juta dolar AS (17,48 persen). “Secara keseluruhan bulan Nopember 2016 ekspor ke sepuluh negara tujuan utama mengalami penurunan sebesar 4,08 persen dibanding Oktober 2016,” ujarnya.

Sementara itu nilai impor Nopember 2016 atas dasar Cost,insurance dan Freight (CIF) sebesar 332.00 juta dolar AS atau turun 17,95 persen dibanding Oktober 2016 mencapai 404,64 juta dolar AS. Dibandingkan dengan bulan Nopember 2016 , maka nilai impor mengalami penurunan sebesar 10,02 persen.

Golongan barang yang mengalami penurunan nilai terbesar yakni mesin mesin/pesawat mekanik sebesar 69,50 juta dolar AS (-66,49 persen), sedangkan golongan barang mengalami peningkatan nilai impor terbesar yakni golongan bahan bakar mineral 16,24 juta dolar AS (35,47 persen)

Nilai impor dari Tiongkok yang terbesar yakni 75,35 juta dolar AS dengan perannya mencapai 22,70 persen dari total impor Sumut diikuti Singapura sebesar 52,65 juta dolar AS (15,86 persen) dan Malaysia 43,82 juta dolar AS (13,20 persen). (wie)