Nilai Impor Sumut Turun 3,61 Persen

Medan ( Berita ) : Nilai impor Sumatera Utara pada 2016 hingga November turun 3,61 persen atau menjadi 3,504 miliar dolar AS dari periode sama tahun 2015 sebesar 3,635 miliar dolar AS. “Penurunan impor dipicu turunnya impor bahan baku penolong sebesar 15,71 persen,” ujar Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Bismark SP Sitinjak di Medan, Rabu [04/1].

Nilai impor bahan baku penolong Sumut pada tahun 2016 tinggal 1,782 miliar dolar AS dari periode sama tahun 2015 yang 2,114 miliar dolar AS. Adapun impor barang modal dan konsumsi sebaliknya meningkat masing-masing sebesar 17,59 persen dan 9,96 persen dari periode sama 2015 atau 760,703 juta dolar AS dan 960,994 juta dolar AS..

Menurut dia, turunnya impor bahan baku penolong itu dampak masih belum maksimalnya kinerja industri di Sumut akibat krisis global masih dirasakan. Diperkirakan, pada tahun 2017 ini ada kenaikan nilai impor karena geliat industri diinformasikan semakin pulih.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apido) Sumut, Parlindungan Purba mengatakan, geliat industri memang diharapkan semakin pulih tahun ini. “Kalau industri masih belum pulih, tentunya impor bahan baku penolong dikurangi,” katanya. (ant )