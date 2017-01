BKSAP DPR Desak IPU Bersikap Soal Etnis Rohigya

JAKARTA (Berita) Kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya diatasi.

Untuk itu, Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mendesak Inter Parliamentary Union (IPU)- Organisasi Parlemen Dunia segera mengambil langkah strategis untuk memfasilitasi pendamaian atas konflik di Myanmar itu.

IPU yang menaungi 171 parlemen dunia, dinilai Nurhayati yang juga President of the IPU Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law (Komite IHL), sangat lamban membantu penyelesaian konflik Rohingya.

Nurhayati dalam remis yang diterima Berita, Rabu (4/1) di Jakarta, juga mengingatkan Sekjen IPU, ada pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, dan status sosial.

“Ketika suatu negara tidak mampu melindungi warga negara, maka secara nyata terdapat potensi pelanggaran terhadap hukum humaniter Internasional dan hak asasi manusia,” tegasnya.

Atas desakan surat Nurhayati itu, Sekjen IPU pun akhirnya mengeluarkan sikapnya atas konflik Rohingya.

Sekjen IPU Martin Chungong menyurati Parlemen Myanmar bahwa IPU siap bekerja sama memberi solusi atas konflik yang sedang terjadi. Sekjen IPU sendiri siap memfasilitasi dialog para pihak yang berkonflik. Diharapkan dialog ini mampu mengambil kebijakan menuju jalan rekonsiliasi dan perdamaian di Myanmar.(aya)