Memanfaatkan Tumbuhan Nipah Sebagai Rezeki Tambahan

Para ibu rumahtangga di Lingk IX Stasiun Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat memanfaatkan tumbuhan nipah sebagai sumber rezeki untuk menambah penghasilan. (Beritasore/Agus Salim )

NIPAH adalah sebuah tumbuhan jenis palem dengan nama ilmiahnya Nypa Fruticans yang banyak terdapat di areal hutan mangrove dan daerah aliran sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.

Dahulu manfaat daun nipah hanya sebatas daun tua yang lazim digunakan masyarakat pinggiran pantai sebagai atap rumah. Sedangkan daun muda nipah yang umumnya disebut pucuk jadi bahan baku rokok tradisioanal dengan sebutan rokok daun.

Beberapa tahun belakangan tidak hanya daun tua dan daun mudanya saja. Kini lidi nipah atau tulang daun yang masih muda juga bernilai ekonomis bagi masyarakat. Sebagai gambaran harga daun nipah tua di pasaran Rp. 200, per kilogram, untuk pucuk nipah dihargai Rp. 700 per kg sedangan lidi nipah basah sekitar Rp. 4.000 per kg.

Apabila kering mampu dijual Rp. 7.000. Menurut informasi dari masyarakat, lidi nipah muda digunakan sebagai bahan baku anti nyamuk dan dupa sembahyang orang Tionghoa yang penganut agama Budha.

Fifin salah seorang warga di daerah itu ketika ditemui kemarin mengatakan daun nipah tua untuk atap ditampung para pengepul lokal dikarenakan masih banyak masyarakat di Kel. Bukitkubu yang menjadi perajin atap, sementara untuk pucuk dan lidi nipah menjadi incaran para agen yang datang dari Kota Tanjung Pura.

Namun di tengah cerita, beliau juga mengutarakan, untuk mendapatkan daun nipah itu bukan perkara mudah. Sebab, perlu waktu satu jam menaiki perahu mesin ke daerah Paluh Siata Kec. Pangkalan Susu.

Di sana kondisi hutannya masih terjaga, berbeda dengan keadaan di aliran Sei Besitang dan Paluh Sedapan yang menjadi habitat tanaman mangrove dan nipahnya kini telah beralih fungsi menjadi tanaman kelapa sawit.

Sehingga sangat sulit bagi masyarakat yang tidak memiliki sampan bermesin untuk mencari rezeki dari tanaman nipah. Hal ini jauh berbeda dangan sepuluh tahun silam ketika belum ada peralihan. ( as/bap )