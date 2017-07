Kapoldasu Apresiasi Inovasi Polres Simalungun

Kapoldasu Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel didampingi Kapolres Simalungun AKBP YofieGirianto Putro dan pejabat utama Poldasu, mendengarkan penjelasan layanan publik yangbaru diluncurkan, Selasa (22/11) sore. (Repro/ WSP/ist )

SIMALUNGUN ( Berita ) : Kapoldasu Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel meminta seluruh personel kepolisian senantiasa menjaga Kamtibmas serta melayani masyarakat. “Jadilah Polisi yang hakiki, tetap meningkatkan ketakwaan, menjaga kehormatan, nama baik, profesionalisme, mengasah kemampuan, dekati atau datangi ma-yarakat dan dengarkan keluhannya,” ujar Kapoldasu usai menghadiri peluncuran layanan publik di Polres Simalungun,Selasa (22/11) sore.

Kapoldasu didampingi Ketua Bhayangkari Sumut dan sejumlah pejabat utama Poldasu menekankan pentingnya menjalin hubungan dengan media. Sebab, saat ini ada empat pilar kekuatan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan media.

Kapoldasu juga mengapresiasi Kapolres Simalungun AKBP Yofie Girianto Putro yang telah membuat terobosan inovatif. Di akhir sambutannya, Kapoldasu sempat mencoba inovasi Bhabinkamtibmas Online Simalungun (BOS) dan berbincang langsung dengan seorang personel Bhabinkamtibmas yang sedang bertugas di lapangan.

Sebelumnya, Kapolres Simalungun AKBP Yofie Girianto Putro memaparkan situasi Kamtibmas, serta kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk beberapa terobosan inovatif.

Menurut Yofie, kegiatan sambang masyarakat atau safari Kamtibmas aktif dilakukan dalam rangka melayani masyarakat. Polres Simalungun juga telah melakukan beberapa terobosan inovatif dalam hal pelayanan masyarakat.

“Inovasi pada pelayanan Sat Lantas Polres Simalungun,terdiri dari FIFO (First In First Out). Ini merupakan sebuah abstraksi yang berhubungan dengan cara mengatur dan memanipulasi data relatif terhadap waktu dan prioritas.

Program ini menggambarkan prinsip eknik pengolahan antrean atau melayani permintaan berdasarkan perilaku firstcome, first-served (FCFS). Dalam hal ini,orang-orang antre menunggu giliran di sebuah sinyal pengawasan lalulintas,” terangnya

.Kemudian, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Yakni, data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya.

Selanjutnya, SP2HP Online. Program Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/penyidikan,penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pelapor baik diminta atau tidak secara berkala.

Dalam hal ini, masyarakat (pelapor) dapat mengakses langsung proses penyidikan laporan/ pengaduannya dimedia elektronik. Inovasi lain, lanjut AKBP Yofie, AFIS (Audio Visual Integrated System).

Program ini cara menyampaikan bahan menggunakan peralatan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual pada pelayanan pembuatan SIM di Sat Lantas Polres Simalungun. Lalu, Perpustakaan Mini berisi buku-buku koleksi, bisa digunakan masyarakat saat menunggu pembuatan SIM.

Yofie menambahkan, pihaknya juga membuat BOS (Bhabinkamtibmas Online Simalungun), suatu aplikasi monitoring sekaligus pelaporan online anggota kepolisian untuk membangun komunikasi dua arah antara pimpinan dan anggota Bhabinkantibmas di lapangan.

Pada kesempatan itu, Kapoldasu dan rombongan juga mengunjungi Polsek Panei Tongah. Saat itu, Kapoldasu diterima Kapolsek Panei Tongah AKP Natanael Panjaitan dan memeriksa kesiapan seluruh anggota. (WSP/a29/A)