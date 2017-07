Bupati Tapsel: Perkokoh Kerukunan Umat Beragama

TAPSEL ( Berita ) : Pasca terungkapnya kasus pembajakan akun Facebook TD Sitorus yang telah menistakan agama Islam, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Rony Samtana menegaskan agar masyarakat tidak melakukan intimidasi terhadap keluarga TD Sitorus.

Sedangkan, Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu meminta agar masyarakat mengambil hikmah dari kasus tersebut dan menjadikannya untuk memperkokoh kerukunan antar umat beragama.

Hal ituterungkap dalam pertemuan di aula Mapolres Tapsel, Jumat (21/10) petang, yang dihadiri Bupati Syahrul M Pasaribu, Kapolres AKBP Rony Samtana,Kasdim, Ketua MUI Tapsel, tokoh masyarakat Sihepeng,Kecamatan Siabu, Madina,tokoh masyarakat Sayurmatinggi, Tapsel dan undangan lainnya.

“Akan menjadi sangat dzalim bila kita tetap mengintimidasi keluarga Toni Darius Sitorus, karena sudah terungkap bukan Toni Darius Sitorus pelakunya. Pelaku sebenarnya sudah kita tangkap yakni ABS,16, warga Desa Purbatua, Kec.Tantom Angkola, Tapsel.

Kalau ada yang mencoba-coba mengintimidasi, mohon maaf atas nama hukum akan berurusan dengan hukum,” tegas Kapolres. Rony juga meminta kepada masyarakat agar mempercayakan kasus tersebut kepada proses hukum yang ada. “Percayakan kepada kami aparat kepolisian, percayakan kepada proses hukum yang ada.

Sesuai janji yang telah kami sampaikan, Alhamdulillah kasus penistaan agama Islam ini sudah terungkap,” sebut Kapolres. Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu mengimbau kepada masyarakat agar tetap arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan tersebut.

“Sebelum kejadian ini, suasana kita Tapsel dan Madina berdampingan dengan damai. Dengan terungkapnya pelaku sebenarnya, kita serahkan proses hukumnya kepada pihak kepolisian sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar bupati.

Syahrul menambahkan kejadian itu juga menjadi warning (peringatan) bagi para orangtua agar tidak menjadi korban kemajuan IT. “Kita selaku orangtua kiranya lebih waspada dalam mengawasi anak-anak kita dalam memanfaatkan perkembangan kemajuan IT, jangan sampai anak-anak kita menyalahgunakan IT. Ini menjadi renungan bagi kita semua, ambil hikmah dari kejadian ini untuk memperkokoh kerukunan umat beragama,” kata bupati.(WSP/c02/C)