Pemko Tanjungbalai Sosialisasi Peraturan PUK dan Catatan Sipil Kota

TG. Balai-(Berita) : Pemerintah Kota Tanjungbalai melaksanakan sosialisasi UU No. 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatab Sipil Dinas Kependudukan dan Catatab Kota Tanjungbalai. Ini berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006. Rabu (12/10) di Aula I Pemko Tanjungbalai.

Panitia melaporkan Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan Kapasitas Aparatur terhadap Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil untuk tertib dokumen dan administrasi pencatatan sipil. Perlindungan ini, Pengakuan, Penentuan Status pribadi dan hukum bagi setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting kependudukan.

Kegiatan sosialisasi ini diikuti sekitar 100 orang peserta terdiri dari pejabat Pengadilan Agama ( PA ) , Kamenag, Imigrasi, Dinas Kesehatan, Kecamatan serta pemuka masyarakat.

Wakil Walikota Drs. H. Ismail mengatakan Kegiatan ini untuk meningkatkan Kapasitas Aparatur serta mensosialisasikan tertib dokumen kependudukan di bidang pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Saya berharap melalui kesempatan ini agar dapat diikuti dengan seksama sehingga dapat diterapkan dikota tanjungbalai.-(SYN).