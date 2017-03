Harga Gas Mahal Di Sumut

MEDAN (Berita): Manager Area Medan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN), Saeful Hadi menegaskan harga gas di Sumatera Utara mencapai 10 dolar AS/MMbtu, memang lebih mahal dari harga di luar negeri seperti Singapura 4-5 dolar AS per MMbtu, Malaysia 4,47/MMbtu dan Filipina 5,43 per MMbtu.

“Akibatnya, kami selalu menjadi sasaran pertanyaan para pelanggan dan pemerintah di Medan akibat mahalnya harga gas bumi di Sumut tersebut,” kata Saeful kepada wartawan di kantor Rabu (31/8).

Namun Saeful didampingi Humas Yusnaini mengatakan mahalnya harga gas itu karena rumitnya jalur distribusi sehingga banyak terserap pada ongkos angkut. Kebutuhan gas di Sumut tidak lagi mengandalkan sumur gas di Pangkalan Susu, Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat karena produksinya berkurang. Artinya sumur gas sudah tua dan gak maksimal lagi produksinya.

Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan gas di Sumut, katanya, terpaksa dipasok dari Papua, dikirim menggunakan kapal ke Arun Aceh. Gas itu diolah menjadi gas alam cair (Liquified Natural Gas/LNG) dulu dan dikirim lagi ke Belawan “Harga gas di Sumut mahal karena mahal di ongkos seperti dari Papua, dikirim ke Arun baru ke Belawan,” ujar Saeful.

Disebutnya, harga dasar gas ditetapkan pemerintah 12,22 dolar/MMbtu. Namun sejak Januari hingga Juni 2016 harga gas dipotong sebesar 1,09 dolar/MMbtu dari harga 12,22 dolar AS/MMbtu menjadi 11,13 dolar AS/MMbtu. Kemudian terhitung Juli hingga Desember 2016 dipotong 2,22 dolar AS/MMbtu dari harga dasar tersebut diatas menjadi 10 dolar AS/MMbtu.

Untuk pengangkutan gas dari Papua ke Arun, tentunya ada biaya pengapalan sampai di Arun, LNG diproses kembali menjadi gas (regasifikasi). akibatnya harga gas menjadi semakin mahal karena faktor banyaknya biaya yang harus dikeluarkan.

Ia menambahkan saat ini jumlah pelanggan industri di wilayah kerjanya di Medan ada 45, pelanggan Rumah Tangga (RT) 19.543 dan 497 pelanggan kecil komersial. Untuk tahun ini ada rencana penambahan pelanggan RT sebanyak 2000 Sambungan Rumah (SR). Tahun lalu yang terlayani 700 SR.

Menurut Saeful,kalau ada permintaan pelanggan tidak ada masalah karena pasokan mencukupi,hanya saja harganya mahal. Saeful menyebut jmlah RT yang paling banyak menggunakan gas yakni terbesar di kawasan Perumnas Helvetia (pelanggan terlama) dan 85 persen di Perumnas Martubung.

Soal ladang gas di Belawan yang dipindahkan ke Lampung, menurut Saeful, semula lahan disiapkan seluas 3 hektar. Tapi akhirnya dipindahkan ke Lampung. Bisa jadi kalau ladang gas bertahan di Sumut kemungkinan harga gas tidak mahal karena prosesnya tidak berbelit-belit lagi. (wie)