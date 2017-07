Terbelit Dugaan Korupsi, Budi Utari Layak Dicopot

SIBUHUAN (Berita ): Terkait banyaknya dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Padanglawas (Palas) yang dipimpin Budi Utari Siregar, Aliansi Mahasiswa Pemuda Padanglawas (AMP-Palas) menilai Budi Utari layak untuk dicopot.

“Kami meminta kepada bapak Bupati H. Ali Sutan Harahap (TSO) untuk segera mencopot Budi Utari dari jabatannya dan tidak layak lagi dipertahankan,”. Ungkap Koordinator AMP Martua Daulay dalam aksi unjuk rasa, Selasa (9/8) di depan Kantor Dinas itu.

Kata Martua, dalam Dinas tersebut setelah dipimpin Budi Utari Siregar terdapat berbagai dugaan kasus yang membelit instansi itu, diantaranya pengadaan sarana dan prasarana kantor yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dimana, pengadaan genset yang diduga markup dengan nomor rekening, 5.2.3..27.05 sebesar Rp,420 juta, sehingga ada dugaan merugikan keuangan daerah. Kemudian pengadaan note book dengan nomor rekening 5.2.3.29.02, terdiri dari Note book intel core sebanyak dua unit sebesar Rp 28 juta, komputer note book sebanyak dua unit sebesar Rp 34 juta, komputer PC sebanyak lima unit sebesar Rp 80 Juta, komputer All In One sebanyak tiga unit sebesar Rp 60 juta. Laptop seunit Rp 16 juta dan laptop sebanyak tiga unit sebesar Rp 45 juta.

Kemudian, belanja modal pengadaan Payment Poin Onlyne sebesar Rp 200 juta, diduga tidak terlepas dari harga markup yang bertujuan memperkaya diri sendiri meskipun hal itu dapat merugikan keuangan daerah.

Sebelum membubarkan diri, Mahasiswa mendesak pihak yang berwenang untuk melakukan pengusutan dan penyelidikan terkait pengadaan berbagai fasilitas dan alat kantor di Dinas Pendapatan. Untuk itu mereka juga menembuskan surat pernyataan mereka tersebut ke Kejatisu, Kapoldasu, BPK-RI, Kacabjari Sibuhuan, Bupati dan Ketua DPRD Palas serta Kadis DPPKAD Palas.

Sementara itu, beruntung aksi Mahasiswa tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak Polres Tapsel dan Polsek Barumun, sehingga tidak ada gesekan yang berarti dan dapat meredamkan kekecewaan Mahasiswa yang tidak bertemu Budi Utari Siregar. (tio)